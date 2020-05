Polizei Steinfurt

POL-ST: Recke, Unfallflucht

Recke (ots)

Am Samstagmorgen (23.05.), zwischen 08.45 Uhr und 09.15 Uhr, wurde in Recke an der Hauptstraße 34 ein Pkw beschädigt. Der Fahrer eines Ford Galaxy hatte sein Fahrzeug auf dem Parkplatz des Edeka Marktes abgestellt. Später stellte er fest, dass der Wagen an der Fahrertür beschädigt war. Der Verursacher entfernte sich vom Parkplatz, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Schadenshöhe beträgt ca. 300 Euro. Hinweise bitte an die Polizei in Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315.

