Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Holzunterstand brennt - Flammen greifen auf Wohnhaus über

Alsfeld (ots)

Durch aufmerksame Anwohner wird am Neujahrstag um 11:55 Uhr der Brand eines Holzunterstands im Alsfelder Stadtteil Altenburg gemeldet. Die 68 und 64 Jahre alten Bewohner befanden sich zu diesem Zeitpunkt außer Haus. Der Holzunterstand ist an eine Garage gebaut, diese wiederum grenzt unmittelbar an das Wohnhaus der Familie. Über das Dach der Garage wurde der Dachstuhl des Hauses in Mitleidenschaft gezogen. Die Feuerwehr musste zur Bekämpfung des Schwelbrandes die Dachhaut öffnen. Nach ersten vorläufigen Schätzungen beträgt der Sachschaden ca. 100.000,- Euro. Die Brandursache ist bislang nicht geklärt, die Brandstelle wurde beschlagnahmt. Weitere Ermittlungen folgen. Aufgrund der Schwelgasgefahren können die Bewohner momentan nicht im Haus leben, sie kommen vorübergehend in der Nachbarschaft unter. Peter Lang, Polizeiführer vom Dienst

