Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Schwerer Verkehrsunfall mit Rettungswagen

Fulda (ots)

AM Neujahrsmorgen befuhr ein Rettungswagen des Deutschen-Roten-Kreuzes mit einem Patienten gegen 06:15 Uhr die Michael-Henkel-Straße in Fulda in Fahrtrichtung Klinikum. Ein bislang unbekannter PKW-Fahrer befuhr die Michael-Henkel-Str. in entgegengesetzte Richtung und musste einem Tier ausweichen, dass die Fahrbahn überquerte. Beim Ausweichmanöver kam der PKW-Fahrer auf die Gegenfahrbahn. Um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden, musste der RTW-Fahrer ausweichen, kam nach links von der Fahrbahn ab, fuhr in die dortige Bushaltestelle und kam an einem Lichtmast zum Stehen. Am Rettungswagen und an der Bushaltestelle entstand Totalschaden, die Höhe lässt sich noch nicht beziffern. RTW-Fahrer und Beifahrer (dieser befand sich zum Unfallzeitpunkt im Transportraum bei dem Patienten) wurden verletzt und mussten ins Klinikum Fulda zur Behandlung eingeliefert werden. Der Patient wurde hingegen nicht verletzt. Der Fahrer des anderen beteiligten Fahrzeugs hielt nach dem Unfall kurz an, erkundigte sich nach den Personen und setzte dann seine Fahrt fort, ohne Angaben über seine Person zu machen. Der Fahrer war ca. 45-50 Jahre als und hatte kurze Haare. Das Fahrzeug mit dunkler Farbe, Hersteller und Typ nicht bekannt, hatte ein FD-Kennzeichen. Hinweise zum Fahrer bitte an die Polizei Fulda, Tel. 0661 / 105-0 Peter Lang, Polizeiführer vom Dienst

