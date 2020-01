Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemeldungen PP Osthessen

Fulda (ots)

Kirchheim - Verkehrsunfall mit Saschschaden

Am Montag, den 30.12.2019 geg. 14.50 Uhr parkte ein Pkw- Fahrer aus Kirchheim auf dem Parkplatz des dortigen ALDI- Marktes neben einem Pkw eines Hersfelders ein. Dieser öffnete unvermittelt noch während des Einparkvorganges die Fahrertür. Der Kirchheim stieß mit dem Pkw dagegen, es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2000,- Euro.

Hauneck- Unterhaun - Verkehrsunfallflucht mit Sachschaden

Eine Pkw- Fahrerin aus Düsseldorf parkte ihren schwarzen Pkw VW Golf am 31.12.2019 geg. 10.00 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in Unterhaun in den Döllwiesen in einer Parkbucht. Eine 88jährige Pkw- Fahrerin aus Unterhaun parkte neben ihr und beschädigte beim Ausfahren aus ihrer Parkbucht mit der vorderen Stoßstangen ihres VW Fox den Golf an der Heckstoßstange. Anschließend verließ die ältere Dame die Unfallstelle, ohne sich um den angerichteten Fremdschaden in Höhe von ca. 800,- Euro zu kümmern. Dank aufmerksamer Zeugen konnte sie jedoch zügig ermittelt und aufgesucht werden. Ein Verfahren wegen Verkehrsunfallflucht wurde eingeleitet. Der Gesamtschaden an beiden Pkw beträgt ca. 1300,- Euro.

Bad Hersfeld - Sachbeschädigung in Parkhaus

Am Silvesterabend geg. 20.00 Uhr meldet der Sicherheitsdienst eine Sachbeschädigung durch Vandalismus im VR- Bank Parkhaus in der Rosmariengasse. Durch Unbekannte wurde einen Rigipswand im Treppenhaus eingetreten. Der Sachschaden beträgt ca. 100,- Euro.

Einbrüche in der Silvesternacht in Bad Hersfeld

In der Zeit von 21.00 Uhr bis 23.55 Uhr hebelten unbekannte Täter die Eingangstür einer Wohnung in einem Einfamilienhaus in der Wehneberger Str. auf und durchsuchten diese. Entwendet wurde hierbei u.a. div. Schmuck sowie Alkoholika im Gesamtwert von ca. 10.000,- Euro. Der angerichtete Sachschaden beträgt ca. 200,- Euro. Ebenfalls wurde in das städtische Museum im Stiftsbezirk eingebrochen. Hier löste kurz vor Mitternacht die Einbruchmeldeanlage aus. Bei Nachschau wurde eine mit einem Stein zertrümmerte Glaseingangstür festgestellt, aus dem Museum fehlen aus einer ebenfalls zerschlagenen Vitrine die gesammelten Fördergelder des Museumsvereines (verm. unter 100,- Euro, Kasse erst vor kurzem geleert). Der angerichtete Sachschaden beträgt ca. 2500,- Euro.

gefertigt: Polizeistation Bad Hersfeld, PHK Scholz

Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Am 29.12.2019 ereignete sich in der Zeit von 18.00 bis 19.00 Uhr in Hofbieber, Fuldaer Straße/Lichtweg ein Verkehrsunfall, bei dem ein Autofahrer im Verlauf einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam, mit zwei Blumenkübeln auf dem Gehweg kollidierte und seine Fahrt anschließend fortsetzte, ohne sich um den an den Blumenkübeln entstandenen Schaden zu kümmern. Die Polizei sucht Zeugen, die nähere Angaben zu dem Vorfall machen können. Bitte setzen Sie sich mit der Polizeistation Hilders (06681/9612-0) in Verbindung.

gefertigt: Polizeistation Hilders, POK`in Hochgesang

Kling, EPHK - FUL PP Osthessen, Tel.: 0661 / 105-2031

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Osthessen

Zentrale Pressestelle

Telefon:

0661-105-1010 KHK Möller

0661-105-1011 POK Müller

0661-105-1012 POK Bug



E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell