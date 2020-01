POL-OH: Pressemitteilung der Polizeistation Rotenburg

Polizeipräsidium Osthessen

Verkehrsunfallflucht

Am 30.12.2019 wurde zwischen 08.25 Uhr und 13.20 Uhr ein Pkw Opel Corsa an der rechten hinteren Tür beschädigt. Der Pkw war in der Tiefgarage des Einkaufszentrums "Das BE" in Bebra abgestellt. Sachschaden etwa 300,- Euro. Hinweise an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter 06623-9370.

Tätlicher Angriff auf Notarzt Am 31.12.2019, 20.05 Uhr wurde eine Rettungswagenbesatzung und ein Notarzt nach Bebra, Gilfershäuser Straße gerufen, da eine 41-jährige Person im alkoholisierten Zustand im Bahnhofsbereich eine Treppe hinabstürzte. Während der Behandlung im Rettungswagen schlug der 41- jährige aus Bebra dem Notarzt mit der Hand ins Gesicht. Der Bebraner wurde ins Klinikum Bad Hersfeld verbracht.

Tätlicher Angriff auf Rettungssanitäter Am 01.01.2020, 02.53 Uhr wurde wegen eines medizinischen Notfalls ein Rettungswagen nach Alheim, Kirchstraße gerufen. Als der 73- jährige alkoholisierte Alheimer im Rettungswagen untersucht wurde, schlug er dem Sanitäter unvermittelt mit der Faust gegen die Oberlippe. Der Alheimer wurde auf eigenen Wunsch vor Ort wieder entlassen. POK Mulack, Polizeistation Rotenburg

