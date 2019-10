Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Tag des Einbruchschutzes: Kasseler Polizeiladen am kommenden Samstag von 10 bis 14 Uhr für Interessierte geöffnet

Kassel (ots)

Nordhessen/ Kassel:

Am kommenden Sonntag, an dem bekanntlich die Uhren um eine Stunde zurückgestellt werden, findet der Tag des Einbruchschutzes statt. Unter dem Motto "Eine Stunde mehr für mehr Sicherheit" hat der Polizeiladen Kassel in der Wolfsschlucht 5 am Samstag, dem 26. Oktober 2019, zusätzlich zu den regulären Öffnungszeiten, von 10 bis 14 Uhr geöffnet. Interessierte Bürgerinnen und Bürger können sich dort am Samstag, schon einen Tag vor dem eigentlichen bundesweiten Tag des Einbruchschutzes, unter anderem über die sinnvolle Absicherung von Wohnhäusern und Wohnungen sowie die Möglichkeiten der finanziellen Förderung informieren. Während der Öffnungszeit stehen unseren geschulten Fachberater für Ihre Fragen zur Verfügung, geben wertvolle Tipps und bieten um 11.00 Uhr, 12:00 Uhr und 13:00 Uhr jeweils einen Kurzvortrag zum Thema Einbruchschutz an.

Tag des Einbruchschutzes: Tipps zu Licht, Fenster, Türen

In der bevorstehenden "dunklen Jahreszeit" kann wieder mit einem Anstieg der Einbrüche und Einbruchsversuche gerechnet werden. Einbrecher suchen sich dabei bevorzugt Häuser und Wohnungen aus, deren Bewohner offenbar nicht zu Hause sind. Unbeleuchtete Häuser sind da verräterisch. Abhilfe können Zeitschaltuhren an Lampen oder sogenannte TV-Simulatoren schaffen. Auch im Außenbereich wirkt eine sinnvoll angebrachte Beleuchtung abschreckend, da der Täter damit rechnen muss, dass seine Tat nicht unbemerkt bleibt. Gerade ältere Fenster und Türen verfügen häufig nicht über einbruchhemmende Beschläge und Schließstücke. Im ungünstigsten Fall dringt ein Einbrecher dann in wenigen Sekunden ins Haus ein. Durch eine Nachrüstung mit einbruchhemmenden Bauteilen kann man es den Tätern deutlich schwerer machen.

Beratungsmöglichkeiten bei der Polizei

Sollten Sie am Tag des Einbruchschutzes verhindert sein, so können Sie sich dennoch bezüglich eines kostenfreien Informationsgespräches an den Polizeiladen in Kassel wenden. Die Kriminalpolizeilichen Beratungsstellen werden Sie umfassend über die Möglichkeiten der Absicherung beraten. Gern kommen die Fachberater auch zu Ihnen nach Hause und beraten Sie dort.

Zusätzliche Informationen finden sie im Internet unter www.kfw.de/einbruchschutz, www.k-einbruch.de; www.polizei-beratung.de und https://k.polizei.hessen.de/1519420772.

