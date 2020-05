Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Verkehrsunfall

Ibbenbüren (ots)

Auf der Münsterstraße ist es am Mittwochvormittag (27.05.) zu einem Verkehrsunfall gekommen. Gegen 11.20 Uhr fuhr eine 20-jährige Münsteranerin mit ihrem Pkw in Fahrtrichtung Ibbenbüren. Sie beabsichtigte dann, in Höhe der Dörenther Klippen, nach rechts auf einen Parkplatz zu fahren. Hinter der Frau fuhr ein 70-jähriger Emsdettener mit seinem Motorrad. Er erkannte die Situation offenbar nicht rechtzeitig und fuhr der Münsteranerin auf. Die Frau und der Emsdettener verletzten sich bei dem Unfall leicht. Die Münsterstraße war im Bereich der Dörenther Klippen während der Unfallaufnahme kurzzeitig gesperrt.

