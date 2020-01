Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl - Alkoholfahrt

Werl (ots)

Am Freitag, um 01:20 Uhr, wurde die Polizei zu einem Parkplatz an der Mellinstraße gerufen. Hier hatte eine 31-jährige Frau aus Werl, beim Ausparken mit ihrem VW Golf, einen Audi A6 touchiert. Die offensichtlich stark alkoholisierte Frau wurde in ein Krankenhaus gebracht. Ihr Führerschein wurde sichergestellt und eine Blutprobe entnommen. (lü)

