POL-ST: Ibbenbüren, Verkehrsunfall mit Schwerverletzter

Ibbenbüren (ots)

Am Mittwoch (27.05.) ereignete sich auf der Poststraße ein schwerer Verkehrsunfall. Ein LKW Fahrer befuhr gegen 11.45 Uhr die Poststraße in Richtung Brunnenstraße. Verkehrsbedingt musste der LKW in Höhe der Hausnummer 12 kurz anhalten. Als er wieder anfuhr, querte eine 92-jährige Fußgängerin aus Ibbenbüren die Poststraße. Diese befand sich offenbar im "toten Winkel" des LKW Fahrers, der in diesem Moment mit seinem Fahrzeug wieder anfuhr und die Fußgängerin erfasste. Die 92-Jährige kam zu Fall und wurde dabei schwer verletzt. Ein Rettungswagen brachte sie ins Krankenhaus.

