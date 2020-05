Polizei Steinfurt

POL-ST: Laer, Diebstahl von Kfz-Kennzeichen

Laer (ots)

Am Mittwochnachmittag (20.05.), gegen 16.30 Uhr, hat ein Fahrzeugführer seinen Mercedes Benz Vito an der Bachstraße abgestellt. Am Montagnachmittag stellte der Fahrzeughalter dann fest, dass das vordere Kennzeichen (ST - VL 7000) abmontiert war. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder mehr über den Verbleib des Kennzeichens wissen, melden sich bitte bei der Polizei in Steinfurt, Telefon 02551/15-4115.

