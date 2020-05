Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, tätlicher Angriff

Ibbenbüren (ots)

Am Sonntagabend (24.05.) lief gegen 20.45 Uhr eine Pflegekraft vom Von-Bodelschwingh-Krankenhaus zum Klinikum Ibbenbüren. In Höhe des Spielplatzes wurde sie nach eigenen Angaben von drei männlichen Personen angegriffen, die in einer, der Frau unverständlichen Sprache gesprochen haben. Kurze Zeit später wurde die Frau dort von Passanten bewusstlos aufgefunden. Zum Tathergang konnte die Frau keine Angaben machen. Einer der Täter, der die Frau festgehalten hat, wird wie folgt beschrieben: Der Mann ist etwa 20 bis 30 Jahre alt, hatte kurze Haare und trug eine schwarze Jacke. Wir suchen in diesem Zusammenhang Zeugen. Hinweise bitte an die Polizei in Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell