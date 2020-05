Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Brandstiftung

Rheine (ots)

In der Fußgängerzone hat am späten Montagabend (25.05.) eine Mülltonne, die mit Papier und Kartons gefüllt war, gebrannt. Die Polizei und die Feuerwehr erhielten gegen 23.30 Uhr den Einsatz in der Emsstraße. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Zeugen, die Hinweise zu dem Brand geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Rheine, Telefon 05971/938-4215.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell