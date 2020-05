Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Diebstahl von KFZ-Kennzeichen

Rheine (ots)

Zwischen Samstag (23.05.) und Montag haben Unbekannte an zwei Fahrzeugen die Kennzeichen gestohlen. Das erste Fahrzeug, ein VW Passat, ist am Samstag (23.05.) gegen 17.30 Uhr am Rembrandtweg abgestellt worden. Am Montagabend gegen 19.00 Uhr stellte der Fahrzeughalter fest, dass beide Kennzeichen (ST - MB 7587) abmontiert waren. In der Blumenstraße wurden von einem Mitsubishi Space die Kennzeichen (ST - QK 278) entwendet. Hier liegt der Tatzeitraum zwischen Sonntag (24.05.), 17.00 Uhr und Montagmorgen, 08.00 Uhr. Zeugen, die Hinweise zu den Taten geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Rheine, Telefon 05971/938-4215.

