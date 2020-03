Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau (Stadt), Meerweibchenstraße, 06.03.2020

07.03.2020 Versuchter Einbruch in Metzgerei

Landau (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag versuchte jemand in eine Metzgerei in der Meerweibchenstraße in Landau einzubrechen. Dabei wurde eine Glasscheibe eingeschlagen, der unbekannte Täter gelang allerdings nicht ins Tatobjekt. Eventuell wurde er gestört oder gab sein Vorhaben auf. Die Polizei Landau bittet um Zeugenhinweise unter der 06341-2870 oder pilandau@polizei.rlp.de.

