Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Schulwegüberwachung 06.03.2020

Hagenbach Grundschule (ots)

Am Freitagmorgen zu Schulbeginn wurde die Verkehrssicherheit der Schüler auf ihrem Weg zur Schule an der Grundschule in Hagenbach überwacht. In diesem Zusammenhang wurden einige wenige Verstöße geahndet. Insgesamt wurde die Polizeipräsenz von fast allen Verkehrsteilnehmer begrüßt.

