Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Brand eines Müll Containers am MSG Landau Landau, Hindenburgstraße 06.03.2020 22:30 Uhr

Landau (ots)

Über eine Zeugin wurde ein Brand am Max-Slevogt-Gymnasium in Landau gemeldet. Vor Ort konnte festgestellt werden, dass ein großer Papiermüll-Container in Vollbrand stand und bereits komplett zerstört war. Der Container stand neben der kleinen Sporthalle am Altbau. Durch die Flammen sind zwei Fensterscheiben geplatzt, zwei Lüftungsgitter komplett weggeschmolzen und an der Fassade haben bereits die Klinkersteine angefangen abzuplatzen. Ein weiterer Müll-Container vermutlich gleicher Machart wurde durch zwei Zeugen in Sicherheit gezogen. Er wies nur leichte Verschmelzungen auf. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Landau entgegen.

