Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrsunfallflucht Siebeldingen, Verlängerung Dagobertstraße, Friedhof,

Landau (ots)

Am frühen Nachmittag des 06.03.2020 streifte ein bisher unbekannter PKW einen in der Verlängerung der Dagobertstraße in Siebeldingen am Friedhof geparkten Skoda. Der Unfallverursacher entfernte sich im Anschluss ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Es entstand ein Sachschaden von 1600 Euro.

