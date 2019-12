Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: 38-Jähriger provoziert Reisende und schlägt zu

Stuttgart-Feuerbach (ots)

Zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 38-Jährigen und einem Reisenden ist es am Donnerstagabend (19.12.2019) gegen 19:00 Uhr am Bahnhof Stuttgart-Feuerbach gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen soll der 38-jährige Tatverdächtige zunächst mehrere Reisende verbal provoziert, als auch körperlich angegangen haben und geriet in der Folge mit einem am Bahnsteig wartenden Fahrgast in Streit. Der deutsche Staatsangehörige soll daraufhin dem Reisenden in den Daumen gebissen und auf den Kopf geschlagen haben, sodass sich dieser wohl offenbar nur noch mit Faustschlägen gegen den Angriff wehren konnte. Polizeibeamte nahmen den mit fast 1,5 Promille alkoholisierten Angreifer vorläufig fest und verbrachten ihn auf ein Polizeirevier. Der geschädigte Reisende erlitt durch den Vorfall eine Platzwunde im Kopfbereich sowie eine Bisswunde am Daumen. Er wurde durch alarmierte Rettungskräfte vor Ort behandelt. Der tatverdächtige Mann zog sich eine blutige Wunde am Kopf zu. Die Bundespolizei hat nun ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung gegen den im Landkreis Ludwigsburg wohnhaften 38-Jährigen eingeleitet. Zeugen sowie insbesondere weitere etwaige Geschädigte des Vorfalls, werden gebeten sich unter der Telefonnummer +49711870350 zu melden.

