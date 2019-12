Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: 30-Jähriger festgenommen: 2700 Euro Geldstrafe

Ulm (ots)

Beamte der Bundespolizei haben am Mittwochnachmittag (18.12.2019) gegen 15:30 Uhr einen 30-jährigen Mann am Ulmer Hauptbahnhof festgenommen. Der deutsche Staatsangehörige war zuvor einer Personenkontrolle unterzogen worden. Hierbei stellte sich heraus, dass der Wohnsitzlose durch die Staatsanwaltschaft Ravensburg mit einem Vollstreckungshaftbefehl wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung gesucht wurde. Zur zweifelsfreien Identitätsfeststellung begleitete er die Beamten anschließend auf das Bundespolizeirevier. Da der 30-Jährige die Geldstrafe von insgesamt 2.700,- Euro nicht aufbringen konnte, verbrachten ihn die Bundespolizisten im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt. Er musste dort eine Ersatzfreiheitsstrafe von 60 Tagen antreten.

