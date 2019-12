Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Regionalzug wegen Rauchentwicklung evakuiert

Heilbronn/Walheim (ots)

Wegen starker Rauchentwicklung in der Zugtoilette musste am Montagnachmittag (16.12.2019) gegen 15:00 Uhr ein Regionalzug am Bahnhof Walheim evakuiert werden. Als Reisende während der Fahrt von Heilbronn Richtung Stuttgart einen Zugbegleiter auf den Rauch in der Toilette aufmerksam machten, erkannte er einen qualmenden Mülleimer und versuchte diesen zunächst mit Wasser zu löschen. Kurz darauf drang wohl wieder Rauch aus dem WC, woraufhin das Zugpersonal die Feuerwehr alarmierte und den Zug am Bahnhof Walheim stoppte. Bis zum Eintreffen der Feuerwehr evakuierte der Zugbegleiter die etwa 60 bis 70 Reisenden aus der Regionalbahn. Durch den Vorfall wurden keine Personen verletzt. Nachdem die Einsatzkräfte der Feuerwehr den Rauchherd unter Kontrolle gebracht hatten, setzte der Zug seine Fahrt ohne Fahrgäste fort. Nach derzeitigem Ermittlungsstand war die Ursache für die Rauchentwicklung offenbar eine entsorgte Zigarette im Mülleimer der Toilette. Laut Zeugenaussagen verließ eine mutmaßlich tatverdächtige Person den Zug beim Halt am Bahnhof Lauffen. Er wird als etwa 18 Jahre alter Mann, mit schlanker Statur und zu einem Zopf gebundenen, blonden Haaren beschrieben. Zur Tatzeit soll er einen schwarzen Rucksack mit sich geführt haben. Eingeleitete Fahndungsmaßnahmen in Lauffen verliefen ergebnislos. Die Höhe des in der Zugtoilette entstandenen Sachschadens ist derzeit noch unbekannt. Der Bahnhof Walheim war für den Zeitraum der Einsatzmaßnahmen gesperrt, sodass es zu bahnbetrieblichen Verzögerungen kam. Die Bundespolizei hat zum Vorfall ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung eingeleitet und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer +49711870350 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Stuttgart

Yannick Dotzek

Telefon: 0711/55049-107

E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de

www.bundespolizei.de

http://www.twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell