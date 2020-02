Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Wochenendmeldung der Polizeiinspektion Boppard vom 31.01.-02.02.2020

Koblenz (ots)

Boppard - Sachbeschädigungen an der Großsporthalle

In der vergangenen Woche wurden an der Sporthalle in Boppard, Auf der Zeil zwei Wände und eine Belüftungsanlange durch unbekannte Täter mittles Farbe besprüht. Zudem wurde eine Fluchttür der Halle beschädigt.

Boppard - Verkehrsunfallflucht nach Kollision mit einem Verkehrsschild

Am vergangenen Freitag kollidierte ein Fahrzeug in der Peter-Josef-Kreuzberg-Straße mit einem Verkehrsschild (Verbot der Einfahrt) und entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise auf das flüchtige Fahrzeug liegen bislang nicht vor.

Hinweise bitte an die PI Boppard unter Tel. 06742/8090 oder piboppard@polizei.rlp.de

