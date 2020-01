Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Einbruch in Garage

Bendorf/Urbar (ots)

Unbekannte Täter drangen im Zeitraum von Dienstag, 28.01.2020, 19:00Uhr, und Mittwoch, 29.01.2020,08:30Uhr in eine Garage in der Straße "Am Rheineck" in Urbar ein. Nach dem Aufbruch einer Holztüre entwendeten die Täter zwei E-Bikes, ein Mountainbike, 4 Fahrzeugreifen samt Alufelgen und zwei elektrische Werkzeuge. Der Gesamtwert der entwendeten Gegenstände beträgt etwa 10000EUR. Die Polizei Bendorf fragt: Wer hat im genannten Tatzeitraum auffällige Personen oder Fahrzeuge in Urbar wahrgenommen oder kann sonstige Hinweise geben? Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Bendorf unter 02622/94020 oder pibendorf@polizei.rlp.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bendorf

02622/94020

www.polizei.rlp.de/pd.koblenz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell