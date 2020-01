Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Fußgänger nach Unfall schwer verletzt

Simmern/Hunsrück (ots)

Am heutigen Dienstagmorgen übersah eine 50-jährige Autofahrerin bei Dunkelheit und Regen gg. 07:30 Uhr mit ihrem PKW in Simmern/Hunsrück, auf der Straße Vor dem Tor (in Höhe der Sparkasse) einen Fußgänger, welcher sich bereits auf dem dortigen Fußgängerüberweg befand. Der 29-jährige, aus dem Hunsrück stammende Mann wurde auf die Motorhaube des PKW aufgeladen, stieß dort mit seinem Kopf gegen die Windschutzscheibe und blieb anschließend auf der Fahrbahn schwer verletzt liegen. Er wurde vom verständigten Rettungsdienst umgehend in ein Krankenhaus zur Notbehandlung verbracht.

