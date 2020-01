Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Pressebericht der Polizei Bendorf für das Wochenende 24.01.2020 bis 26.01.2020

Bendorf (ots)

Verkehrsunfälle:

Im Berichtszeitraum kam es zu fünf kleineren Unfällen ohne Personenschaden.

- Verkehrsunfallflucht -

Bendorf - Am 25.01.2020, meldet eine Frau, dass ihr Fahrzeug auf dem Parkplatz Kaufland in Bendorf beschädigt wurde. Umfangreiche Ermittlungen der Polizei Bendorf führten zu einem 55-jährigen Frau aus Neuwied, die den Unfall verursachte. Diese gab an, dass sie total geschockt gewesen sei und deshalb die Unfallstelle verließ. Die Polizei sei viel zu früh bei ihr erschien, sie wollte den Unfall ja noch nachmelden.

- Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz -

Bendorf - Am 24.01.2020, wurde ein 34- jähriger aus der Verbandsgemeinde Bendorf einer Kontrolle unterzogen. Da die Person bereits Erkenntnisse wegen Missbrauch von Drogen hatte, wurde dieser befragt. Er händigte eine kleine Menge an Marihuana aus.

- Falscher Bundesbandmitarbeiter -

Bendorf- Am 24.01.2020, meldet sich telefonisch ein angeblicher Mitarbeiter der Bundesbank und wollte die Kontodaten der Geschädigten abgleichen. Diese bestätigte ihre Kontodaten und meldet dies später ihrer Hausbank, die angab, dass Mitarbeiter der Bundesbank keine Kontodaten abfragen.

- Trunkenheit im Straßenverkehr -

Vallendar- Am 25.01.2020, gegen 02:52 Uhr, wurde ein 20-jähriger aus der VGV Vallendar einer Verkehrskontrolle unterzogen, da sein Abblendlicht defekt war. Im Rahmen der Kontrolle ergaben sich Hinweise auf den Konsum von Alkohol. Ein freiwillig durchgeführter Alko-Test ergab einen Wert von 1,15 Promille. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet, eine Blutprobe entnommen.

- Sachbeschädigung an Gaststätte -

Bendorf - Am 25.01.2020, meldete die Inhaberin des Restaurants Lindenhof, dass unbekannte Täter in der Vergangenheit die Beleuchtungseinrichtung vor dem Anwesen beschädigten. Es wurde ein Kabel zerrissen. Hinweise auf den /die Täter nimmt die Polizei Bendorf unter der 02622-94020 oder pibendorf@polizei.rlp.de entgegen.

- Versuchter Einbruch -

Bendorf - Am 25.01.2020, gegen 14:15 Uhr, bemerkte der Bewohner eines freistehenden Einfamilienhauses im Bendorfer Sayntal, wie einen männliche Person, in einer nicht einsehbaren Ecke, über dessen Grundstückszaun kletterte. Als der Hausbewohner sich bemerkbar machte, und seine vier irischen Wolfshunde auf das Grundstück ließ, sprang die männliche Person zurück und flüchtete mit einer weiteren Person in einem weißen Auto.

- Wohnungseinbruchsdiebstahl -

Vallendar - Am 26.01.2020, meldet sich die Nachbarin eines Anwesens in der Straße Am Monte Casino, in Vallendar, und teilte mit, dass bei der Nachbarin eingebrochen wurde. Nach der ersten Überprüfung konnte festgestellt werden, dass der oder die Täter sich Zugang über die Terrassentüre verschafften und das gesamte Haus durchwühlten. Hinweise auf den /die Täter nimmt die Polizei Bendorf unter der 02622-94020 oder pibendorf@polizei.rlp.de entgegen.

- Hilflose Person in der Waschstraße -

Vallendar - Am 25.01.2020, wurde die Polizei in Bendorf von einer männlichen Person darüber informiert, dass sie seit ca. einer Stunde in der Waschstraße einer Tankstelle in Vallendar fest sitzt. Aufgrund seiner Unerfahrenheit mit der Waschstraße habe er nicht bemerkt, dass die Tore zugingen und sich verriegelten. Eine hinzugerufene Streife konnte den Inhaber der Waschstraße verständigen. Der Mann kam nach ca. einer Stunde "sauber" aus der Sache heraus und konnte nach Hause fahren.

- Falsche Namensangabe -

Bendorf - Am 24.01.2020, wurde ein 42-jähriger Bendorfer einer Kontrolle unterzogen. Im Rahmen der Kontrolle konnte festgestellt werden, dass er vermutlich falsche Personalien angab. Im Weiteren konnte dies bestätigt werden. Den Betroffenen erwartet nun ein Ordnungswidrigkeitsverfahren und wird es ein Bußgeldbescheid an den richtigen Namen zugesandt.

- Hinweis auf dubiose Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma -

Vallendar - Am 14.01.2020, meldeten sich mehrere Personen aus der Ortslage Vallendar, dass sie einen komischen Anruf von einer Sicherheitsberaterfirma erhielten. Angeblich würde man vorbeikommen und die Wohnung sicherheitsmäßig überprüfen. Weiterhin würde man die Wohnung sicherer machen und umweltgerecht sanieren. In einem Fall war eine männliche Person vor Ort und wollte einen Vertrag abschließen. Hinweise nimmt die Polizei in Bendorf unter der 02622-94020 oder pibendorf@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bendorf



Telefon: 02622-94020

pibendorf@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell