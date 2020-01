Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: PI Boppard - Sachbeschädigung an Pkw

Boppard (ots)

In der Zeit von Montag, 20.01. bis Donnerstag, 23.01.2020 kam es zu einer Sachbeschädigung an einem Pkw. Ein auf dem Oberdeck des Parkhauses Marienberg in Boppard parkender Pkw Ford Fiesta wurde durch bisher nicht bekannte Täter beschädigt.

Hinweise bitte an die PI Boppard unter Tel. 06742/8090 oder piboppard@polizei.rlp.de

