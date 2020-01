Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Verkehrsunfall mit Sachschaden - Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Am Samstag, 11.01.2020, kam es zwischen 12:15 Uhr und 13:30 Uhr in der Tiefgarage Wallbrunn in der Bahnhofstraße zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden. Ein unbekannter Autofahrer streifte einen geparkten Audi SQ5 beim Vorbeifahren und verursachte Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro. Anschließend entfernte sich der Verursacher vom Unfallort. Das Polizeirevier Lörrach bittet Zeugen sich unter 07621 176-0 zu melden.

