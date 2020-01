Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Einbruch in Schule - Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Von Samstag, 11.01.2020, 13 Uhr, auf Sonntag, 12.01.2020, 14 Uhr, verschafften sich Einbrecher unbemerkt Zugang zum Hebel-Gymnasium in der Baumgartnerstraße. Die Täter hebelten im Erdgeschoss ein Holzfenster und gelangten so in das Gebäude. Es wurde dann versucht, in die Büroräume des Rektorats zu gelangen, was jedoch misslang, da die Tür den Aufbruchsversuchen standhielt. Ob etwas aus dem Schulgebäude entwendet wurde ist noch nicht bekannt. Zeugen werden gebeten sich unter 07621 176-0 an die Polizei Lörrach zu wenden.

