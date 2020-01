Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Efringen-Kirchen: Geschwindigkeitsüberwachung auf der A5 ergibt teils erhebliche Überschreitungen

Freiburg (ots)

Die Autobahnpolizei Weil am Rhein überwachte am Wochenende auf der A5 zwischen Efringen-Kirchen und Neuenburg die Einhaltung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 120 km/h. Hierbei wurden etwa 20 erhebliche Überschreitungen festgestellt. Die höchste Geschwindigkeit wurde am Montag, 13.01.20, gegen 04 Uhr, durch einen 40-jährigen Audi-Fahrer gefahren. Dieser wurde mit einer Geschwindigkeit von 219 km/h gemessen. Ihn erwarten 600 Euro Bußgeld, zuzüglich Gebühren, sowie ein dreimonatiges Fahrverbot.

