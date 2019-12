Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Brems- mit Gaspedal verwechselt

Gleiszellen-Gleishorbach (ots)

Am Sonntag, 01.12.2019, gegen 11:50 Uhr, verwechselte der Fahrer eines Pkw Toyota, beim Einparken in der Brühlstraße, das Brems- mit dem Gaspedal. Der 79-jährige Fahrer fuhr mit seiner linken Fahrzeugfront gegen zwei ordnungsgemäß geparkte Fahrzeuge. Hierbei entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 9000.- Euro.

