Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt ++ Fiatfahrerin als Zeugin gesucht ++ Zeitungsausträgerin geschlagen ++ Diebe in Echzell am Werk ++ Sechs Beteiligte an Unfall auf der Autobahn ++ u.a.

Friedberg (ots)

Sechs Beteiligte an Unfall

Autobahn 5: Drei Verkehrsteilnehmer verletzten sich am Samstag, gegen 12.45 Uhr, bei einem Unfall auf der Autobahn 5 leicht. Im Baustellenbereich zwischen Friedberg und Ober-Mörlen nutzten die Unfallbeteiligten die auf der Gegenfahrbahn geführte Fahrspur. Eine Autofahrerin aus dem Lahn-Dill-Kreis musste ihren PKW verkehrsbedingt stark abbremsen, was offenbar zu plötzlich für manche nachfolgenden Verkehrsteilnehmer kam. Während die erste folgende PKW-Fahrerin noch rechtzeitig bremsen konnte, schaffte es der an dritter Stelle fahrende Autofahrer nicht mehr und fuhr auf den Vordermann auf. Fahrzeugführer Nummer 4 fuhr ebenfalls auf den Vordermann Nummer 3 auf. Der fünfte in der Reihe konnte rechtzeitig bremsen, wurde jedoch von seinem Hintermann auf den Vordermann geschoben. Die Fahrer an Stelle 3 und 4 und der Beifahrer des dritten Autofahrers verletzten sich bei dem Unfall leicht. Drei Autos mussten abgeschleppt werden. Es entstanden Schäden von rund 30.000 Euro.

*

Brand in der Schillerstraße

Bad Nauheim: Den Inhalt einer Kunststoffmülltonne zündeten Unbekannte am Samstag im Hof eines Rehazentrums in der Schillerstraße an. Gegen 19.14 Uhr konnte der Brand bemerkt werden, den die Feuerwehr daraufhin ablöschte. Die Tonne wurde von den Tätern mittig im Hof platziert, so dass glücklicherweise kein weiterer Schaden entstand. Um Hinweise in diesem Zusammenhang bittet die Polizei in Friedberg, Tel. 06031-601-0.

*

Navi geklaut

Bad Nauheim: In der Ernst-Moritz-Straße schlug ein Dieb am Sonntag, zwischen 01 und 12 Uhr, eine Scheibe der Beifahrerseite eines schwarzen Seat ein und entwendete aus dem Auto ein mobiles Navigationsgerät. Es entstand ein Schaden von rund 500 Euro. Die Polizei in Friedberg, Tel. 06031-601-0, bittet um Hinweise in diesem Zusammenhang.

*

Alarmanlage löste aus

Butzbach: In ein Juweliergeschäft am Marktplatz versuchten Einbrecher in der Nacht zum Samstag, gegen 02.35 Uhr, einzudringen. Beim Versuch eine Tür aufzuhebeln, lösten die Täter jedoch den Alarm aus, der sie von einer weiteren Tatbegehung abhielt. Die Polizei in Butzbach, Tel. 06033-7043-0, bittet um Mitteilung verdächtiger Beobachtungen in diesem Zusammenhang.

*

Diebe räumten Haus aus

Echzell: Kabel, Rohre und Wasserhähne zählen zu der Beute, die Diebe irgendwann zwischen Mitte September und dem Mittwoch vergangener Woche in der Hauptstraße in Echzell machten. Die Täter brachen in ein leerstehendes Haus ein, bauten entsprechende Verrohrung und Verkabelung ab und ließen die Gegenstände mitgehen. Bei dem Ausbau beschädigten sie die Umbauung, wie etwa die Schaltschränke. Schaden und Beute beziffern sich auf einen Wert von insgesamt rund 10.000 Euro. Die Polizei in Friedberg, Tel. 06031-601-0, sucht Zeugen. Wer konnte verdächtige Beobachtungen in diesem Zusammenhang machen und war bislang vielleicht gar nicht von einem Diebstahl, sondern von erlaubten Bautätigkeiten ausgegangen?

*

Mit Eisenstange geschlagen

Friedberg: Am Samstag, gegen 18.50 Uhr schlug in der Haagstraße am dortigen Sitzplatz ein Mann mit einer Eisenstange auf einen 34-jährigen Hühnfelder ein, der sich dort aufhielt. Anschließend ergriff der Täter die Flucht. Zwar kannten sich die Kontrahenten vom Sehen, kennen aber keine Personalien voneinander. Es soll zu einer nicht näher bekannten Auseinandersetzung unter den beiden gekommen sein, im Rahmen derer der 34-Jährige mit der Stange geschlagen wurde. Die Polizei in Friedberg, Tel. 06031-601-0, sucht nun Zeugen der Tat und bittet um Hinweise darauf, wer den 34-Jährigen mit der Eisenstange attackierte und ihm Verletzungen am Kopf beibrachte. Als etwa 1.70m groß mit braunen kurzen Haaren und einer rot-weißen Jacke wird der Täter beschrieben. Er soll sich regelmäßig in Friedberg aufhalten. Das vermeintliche Tatmittel, die Eisenstange, konnte von der Polizei im Gebüsch am Tatort aufgefunden werden. Der Geschädigte kam mit einem Rettungswagen zur Behandlung ins Krankenhaus.

*

Dieb schlägt Zeitungsausträgerin

Karben: Den Trolley mit dem eine 62-jährige Karbenerin Zeitungen verteilte, wollte ein Dieb am Samstag, gegen 04.30 Uhr in der Karl-Liebknecht-Straße in Klein-Karben entwenden. Die Karbenerin bemerkte dies und stellte den Täter, der daraufhin der Zeitungsausträgerin ins Gesicht schlug. Daraufhin flüchtete der Täter in Richtung Rendeler Straße und ließ den Trolley zurück. Die Zeitungsausträgerin trug leichte Verletzungen davon. Als etwa 1.70 bis 1.75m groß, etwa 25 Jahre alt, mit kurzen schwarzen Haaren und einem auffälligen Piercing in der Mitte der Oberlippe (Ring mit Kugel dran) wird der Mann beschrieben. Er trug ein schwarzes Sweatshirt und eine schwarze Hose, schwarze Schuhe mit weißer Sohle und schwarze On-Ear Kopfhörer. Die Polizei in Bad Vilbel, Tel. 06101-5460-0, sucht Zeugen der Tat und bittet um Hinweise auf den Mann.

*

Junge Frau mit schwarzem Fiat gesucht

Nidda: Die Zeugin eines Verkehrsunfalls vom 25. September sucht die Polizei in Büdingen, Tel. 06042-9648-0. An diesem Mittwochmorgen, gegen 09.35 Uhr wollte der 72-jährige Fahrer eines Mitsubishi aus Nidda auf der Landstraße 3185 zwischen Michelnau und Ober-Lais einen LKW mit Anhänger überholen. Als er im Bereich des Abzweiges nach Fauerbach zum Überholen ansetzte, bemerkte er jedoch den Gegenverkehr und brach den Überholvorgang ab. Die entgegenkommende 57-jährige Gedernerin musste ihren Hyundai jedoch stark abbremsen, kam leicht auf den Fahrbahnrand und zog sich beim Bremsmanöver leichte Verletzungen zu. Hinter dem Mitsubishi fuhr eine junge Frau mit einem schwarzen Fiat. Sie müssten die Situation beobachtet haben und wird als Zeugin gesucht und gebeten sich mit der Polizei in Büdingen in Verbindung zu setzen.

*

Motorradfahrer schwer verletzt

Nidda: Ein Rettungshubschrauber brachte am Sonntagnachmittag einen 52-jährigen Motorradfahrer aus Mücke ins Krankenhaus. Mit seinem 12-jährigen Sohn als Sozius befuhr er die Bundesstraße 455 von Eichelsdorf nach Eichelsachsen, als die Verkehrsteilnehmer vor ihm auf einer Geraden gegen 13.40 Uhr verkehrsbedingt ihr Fahrt verlangsamen mussten. Vermutlich bemerkte der 53-Jährige dies zu spät. Trotz einer Vollbremsung gelang es ihm nicht mehr rechtzeitig sein Zweirad zum Stehen zu bekommen. Er fuhr auf den Passat eines 77-Jährigen aus Schotten auf. Aufgrund zunächst befürchteter lebensgefährlicher Verletzungen beim Motorradfahrer, kam dieser mit einem Rettungshubschrauber in die Klinik. Dort stellte sich glücklicherweise heraus, dass keine Lebensgefahr bestand. Der Zweiradfahrer zog sich jedoch schwere Verletzungen zu. Sein Sohn kam mit leichten Verletzungen davon und wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Die Beifahrerin des Passat-Fahrers erlitt einen Schock. Der Autofahrer selbst blieb unverletzt. Das Motorrad musste abgeschleppt werden. Der PKW blieb fahrbereit. An den Fahrzeugen und zwei auf dem PKW geladenen E-Bikes entstanden insgesamt Schäden von rund 10.000 Euro. Die Bundesstraße musste für die Rettungs- und Bergungsarbeiten vorübergehend gesperrt werden.

*

Mangelnde Fahrtüchtigkeit

Butzbach: Am Sonntagnachmittag, gegen 14.20 Uhr kontrollierte eine Streife der Polizeistation Butzbach in Nieder-Weisel einen 36-jährigen Butzbacher, der mit seinem Auto unterwegs war. Ein Drogenvortest ergab den Verdacht, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Drogen sein Fahrzeug führte. Er musste daher mit zur Blutentnahme und sein Auto stehen lassen.

Butzbach: Einen Wert von über 2,6 Promille zeigte der Atemalkoholtest bei einer 34-jährigen Butzbacherin am Samstagabend an, als sie von einer Streife der Polizeistation Butzbach gegen 18 Uhr kontrolliert wurde. Die Butzbacherin musste die Streife zur Blutentnahme begleiten, ihr Führerschein wurde sichergestellt.

Ranstadt: Eine aufmerksame Verkehrsteilnehmerin meldete in der Nacht zum Sonntag, gegen 01.10 Uhr der Polizei einen Autofahrer, der in Schlangenlinien unterwegs war. In einem Ranstädter Ortsteil an seinem Wohnort konnte die Polizei den 54-jährigen Autofahrer später antreffen. Der Mann befand sich in einem deutlich alkoholisierten Zustand, verweigerte aber einen Atemalkoholtest. Das Ergebnis der Blutuntersuchung der genommenen Blutprobe wird zeigen, wie stark der Fahrer zum Zeitpunkt seiner Fahrt unter dem Einfluss von Alkohol stand.

*

Unfallfluchten

Bad Nauheim: Einen Schaden von etwa 500 Euro auf der Beifahrerseite eines grauen Hyundai i30 richtete ein Parkplatznutzer am Rewe-Center Am Taubenbaum zwischen 11.15 und 12 Uhr am Freitag an. Hinweise auf den flüchtigen Unfallverursacher nimmt die Polizei in Friedberg, Tel. 06031-601-0, entgegen.

Bad Vilbel: Zeugen nach einer Unfallflucht Am Hohlweg sucht die Polizei in Bad Vilbel, Tel. 06101-5460-0. Zwischen 23 Uhr am Freitag und 03.30 Uhr am Samstag beschädigte ein Verkehrsteilnehmer vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen dort abgestellten schwarzen VW Golf und fuhr trotz eines entstandenen Schadens von etwa 1500 Euro einfach davon.

Karben: Auf dem Parkplatz am Rathaus in Groß-Karben beschädigte ein Parkplatznutzer am Freitag, zwischen 08 und 14 Uhr, einen silberfarbenen Mazda 3 hinten an der Beifahrerseite und verursachte einen Schaden von etwa 500 Euro. Hinweise auf den flüchtigen Unfallverursacher erbittet die Polizei in Bad Vilbel, Tel. 06101-5460-0.

Rosbach: Einen am Fahrbahnrand geparkten grauen Audi A4 streifte ein Verkehrsteilnehmer am Freitag, zwischen 07.45 und 09 Uhr, in der Raiffeisenstraße in Ober-Rosbach. Wer für den dadurch entstandenen Schaden von etwa 1500 Euro am Audi verantwortlich ist, dazu bittet die Polizei in Friedberg, Tel. 06031-601-0, um Hinweise.

Sylvia Frech, Pressesprecherin

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mittelhessen

Polizeidirektion Wetterau

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Grüner Weg 3

61169 Friedberg

Telefon: 06031-601 150

Fax: 06031-601 151



E-Mail: pressestelle-wetterau.ppmh@polizei.hessen.de oder

http://www.polizei.hessen.de/ppmh



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei

Instagram: https://instagram.com/polizei_mh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell