POL-FR: Lörrach: Verkehrsunfall mit Sachschaden - aufmerksame Zeugin liefert Hinweis auf Verursacher

Am Sonntag, 12.01.2020, gegen 14:45 Uhr, verursachte ein Autofahrer auf dem Parkplatz beim Sportplatz im Grüttweg einen Unfall beim Einparken und entfernte sich anschließend. Eine Zeugin wurde auf den Unfall aufmerksam und hinterließ eine Nachricht am beschädigten Mercedes Benz. Der Sachschaden am Mercedes Benz beläuft sich auf zirka 1.000 Euro. Der Unfallverursacher konnte ermittelt werden und muss sich nun wegen unerlaubtem Entfernens vom Unfallort verantworten. Das Polizeirevier Lörrach bittet weitere Zeugen dieses Unfalls sich unter 07621 176-0 zu melden.

