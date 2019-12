Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Radfahrerin bei Unfall verletzt

Lingen (ots)

Am Dienstagvormittag ist es gegen 10:40 Uhr am Kreisverkehr am Willy-Brand-Ring in Höhe der Waldstraße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Eine 16-jährige Radfahrerin zog sich dabei leichte Verletzungen zu, als sie von dem Fahrer eines grauen Kombis angefahren wurde und zu Boden stürzte. Der Fahrer kümmerte sich um die Radfahrerin. Personalien tauschten die Unfallbeteiligten nicht aus. Vermutlich handelte es sich bei dem PKW um einen grauen Passat. Der Fahrer war ca. 60 Jahre alt und hatte kurzes graues Haar. Der Fahrer des VW sowie weitere Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Lingen unter der Rufnummer (0591)870 in Verbindung zu setzen.

