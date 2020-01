Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Kanaldeckel ausgehoben- drei Fahrzeuge beschädigt.

Lahnstein (ots)

56112 Lahnstein, Rheinhöhenweg Montag, 27.01.2020 zwischen 00:00 Uhr und 06:00 Uhr

Im o.g. Zeitraum hoben bislang unbekannte Täter auf dem Gehweg des Rheinhöhenweges in Lahnstein (Höhe Fischteich) zwei Kanaldeckel aus und warfen die Deckel auf die Fahrbahn.

In der Folge fuhren drei PKW´s über die Deckel und beschädigten ihre Fahrzeuge nicht unerheblich. Der Sachschaden wird auf über 1000 Euro geschätzt. Während der Anzeigenaufnahme stürzte beinahe im Dunkeln eine Beteiligte in einen der offenen Schächte auf dem Gehweg. Nur durch Glück und sofortigen Warnruf des Polizisten konnte Personenschaden verhindert werden. Eine Strafanzeige wegen gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr wurde aufgenommen.

Die Polizei Lahnstein sucht dringend Zeugen.

