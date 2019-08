POL-LB: Gäufelden: Unbekannte wüten auf Grundstück; Leonberg: E-Bike gestohlen; Weil der Stadt: Polizei nimnt Sprayer vorläufig fest

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Gäufelden-Nebringen: Unbekannte wüten auf Grundstück

Zwischen Samstag 22.00 Uhr und Sonntag 09.30 Uhr wüteten noch unbekannte Täter auf einem Grundstück in der Öschelbronner Straße in Nebringen. Die Täter kippten eine Wäscheleine um und schnitten die Leinen durch, hebelten die Reifen eines Mountainbikes von den Felgen, zerrissen den Regenschutz eines Kinderwagens und drückten die Tür eines Audi ein. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf einen dreistelligen Betrag belaufen. Der Polizeiposten Gäu, Tel. 07032/95491-0, bittet um Hinweise.

Leonberg: E-Bike gestohlen

Ein E-Bike in vierstelligem Wert wechselte am Sonntagabend in der Straße "Im Zwinger" in Leonberg auf illegale Weise den Besitzer. Zwischen 19.40 Uhr und 19.55 Uhr stahl ein noch unbekannte Täter das silberne Fahrrad der Marke Klever, das vor einem Lokal angekettet abgestellt war. Der Akku befand sich allerdings nicht an dem E-Bike. Das Polizeirevier Leonberg, Tel. 07152/605-0, sucht Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben.

Weil der Stadt: Polizei nimmt Sprayer vorläufig fest

In der Nacht zum Montag nahmen Beamte des Polizeireviers Leonberg zwei 20 und 21 Jahre alte Männer vorläufig fest, die verdächtigt werden, am Bahnhof in Weil der Stadt Waggons mit Graffiti besprüht zu haben. Kurz vor 01.00 Uhr fuhren die Polizisten in der Merklinger Straße Streife, als ihnen auf der Bahnbrücke zwei Personen auffielen. Die jungen Männer wurden einer Personenkontrolle unterzogen, wobei bei dem 20-Jährigen weiße Farbe auf der Jacke festgestellt wurde. Hierauf wurden die beiden durchsucht. In einer Tasche, die der Ältere bei sich trug, fanden die Beamten mehrere Farbspraydosen. Die weiteren Durchsuchungen der Tatverdächtigen und des Autos des 21-Jährigen förderten unter anderem Vermummungsmaterial, eine Kamera, ein Handschuh mit Farbantragungen, Gasmasken sowie leere Farbspraydosen zu Tage. Der 20-Jährige und sein 21-jähriger Komplize wurden im weiteren Verlauf zum Polizeirevier Leonberg gebracht. Im Anschluss wurden die beiden Männer an die im Bahnhofsbereich zuständige Bundespolizei übergeben. Bei der Absuche des Abstellgleises konnte ein frisch aufgesprühtes Graffiti entdeckt werden. Ob dieses von den beiden Tatverdächtigen stammt, müssen die weiteren Ermittlungen, die die Bundespolizei nun führt, ergeben. Die Männer wurden nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.

