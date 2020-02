Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Versuchter Einbruch in Wohnmobil in Bendorf

Bendorf (ots)

Am 01.02.2020 wurde bei der Polizei in Bendorf ein versuchter Einbruch in ein Wohnmobil angezeigt, welches in der Dieter-Trennheuser-Straße in Bendorf längerfristig abgestellt war. Unbekannte Täter hatten versucht, dass Schloss aufzustechen und die Tür aufzuhebeln. Als Tatzeitraum kommen die letzten Wochen in Betracht. Entwendet wurde nichts. Täterhinweise liegen bislang nicht vor. Verdächtige Beobachtungen von möglichen Zeugen nimmt die Polizei in Bendorf unter 02622 - 94020 entgegen.

