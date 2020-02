Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Körperverletzung in Bendorf

Bendorf (ots)

Am 01.02.2020 um 22:33 Uhr kam es in der Poststraße in Bendorf zu einem Körperverletzungsdelikt. Ein bislang unbekannter Täter schlug dem 27-jährigen Geschädigten mit der Faust gegen den Brustkorb und flüchtete daraufhin. Zu dem unbekannten Mann ist lediglich bekannt, dass er schulterlange dunkle Haare hatte und einen Hund bei sich führte. Der Geschädigte wurde leicht verletzt. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Bendorf unter 02622 - 94020 entgegen.

