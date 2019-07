Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Hage - Erneuter Einbruch in Gemeindehaus; Großheide - Zigarettenautomat aufgebrochen; Leezdorf - Leergutkisten entwendet; Leezdorf - Zwei Leichtverletzte bei Verkehrsunfall

Altkreis Norden (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Hage - Erneuter Einbruch in Gemeindehaus

In ein Gemeindehaus in Hage ist am vergangenen Wochenende erneut eingebrochen worden. Unbekannte verschafften sich zwischen Samstag, 19 Uhr, und Sonntag, 9:30 Uhr, gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude am Sankt-Annen-Weg und durchsuchten die Räumlichkeiten. Nach bisherigem Erkenntnisstand verließen die Täter den Tatort ohne Diebesgut. Es entstand Sachschaden schätzungsweise im dreistelligen Bereich. Auch das Haupttor der Kirche wurde in dem Zeitraum von Unbekannten angegangen und beschädigt. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich zu melden unter Telefon 04941 606215.

Großheide - Zigarettenautomat aufgebrochen

Unbekannte haben am vergangenen Wochenende einen Zigarettenautomaten an der Straße Am Markt in Großheide aufgebrochen. Zwischen Samstag, 23 Uhr, und Sonntag, 11:30 Uhr, öffneten sie gewaltsam den Geldeingabeschacht und verursachten einen Sachschaden schätzungsweise im vierstelligen Bereich. Hinweise zu dem Vorfall nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04931 9210.

Leezdorf - Leergutkisten entwendet

Aus dem Getränkelager eines Supermarktes in Leezdorf haben Unbekannte am vergangenen Wochenende Leergutkisten gestohlen. Sie verschafften sich Zugang zu dem eingezäunten Lager an der Straße Am Sandkasten und entwendeten nach bisherigem Erkenntnisstand 14 Kisten mit Leergutflaschen. Der Vorfall ereignete sich zwischen Samstag, 14 Uhr, und Montag, 6 Uhr. Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04931 9210.

Verkehrsgeschehen

Leezdorf - Zwei Leichtverletzte bei Verkehrsunfall

Bei einem Verkehrsunfall in Leezdorf sind am Freitag zwei Menschen leicht verletzt worden. Eine 61 Jahre alte Frau aus Leezdorf fuhr gegen 11:50 Uhr mit ihrem Mazda CX-3 auf dem Kirchweg in Richtung Leezdorfer Straße. Im Kreuzungsbereich missachtete sie die Vorfahrt eines auf der Leezdorfer Straße von rechts kommenden Renault Twingo. Es kam zum Zusammenstoß. Die Fahrerin des Renault, eine 30 Jahre alte Frau aus Südbrookmerland, und ihre 57 Jahre alte Beifahrerin aus Südbrookmerland wurden leicht verletzt. Es entstand Sachschaden schätzungsweise im vierstelligen Bereich.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Pressestelle

Wiebke Baden

Telefon: 04941 606104

E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell