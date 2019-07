Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Freitag/Samstag, 26.07./27.07.2019

Aurich/Wittmund (ots)

Altkreis Aurich

Kriminalitätsgeschehen

Pkw entwendet

In der Nacht vom 25.07.19 auf den 26.07.19 wurde von dem Gelände eines Autohauses in der Emder Straße in Aurich, ein Vorführwagen der Marke Skoda (Fabrikat: Suberb Comi 2.0 TDI, DSG Sportline), mit dem amtlichen Kennzeichen AUR- GS 232 (Farbe: grau- metallic), entwendet.

Vermutliches "Zündeln" in Aurich-Walle

Am 27.07.19, gegen 00.30 Uhr wurde von einem aufmerksamen Bürger, ein Böschungsbrand im Bereich Aurich-Walle, am Rande des Fußweges an der Sandhorster Ehe, gemeldet. Die verständigte Feuerwehr stellte fest, dass in einem Umkreis von ca. 20 m versucht wurde, an mehreren Stellen, Feuer zu legen. Ein vollständiger Brand lag nicht vor. Die festgestellten Glutnester wurden von der Feuerwehr rechtzeitig abgelöscht.

Vollbrand einer Kfz- Werkstatt in Moordorf

Am frühen Samstagmorgen ist eine Werkstatt in Moordorf aus bisher ungeklärter Ursache in Brand geraten. Ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer stellte auf dem Weg zur Arbeit eine Rauchsäule fest und verständigte umgehend die Feuerwehr. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte wurde festgestellt, dass eine Werkstatt, welche sich im Ritzweg in Moordorf befindet, in Vollbrand steht. In der Werkstatt befanden sich mehrere, zum Teil hochwertige, Motorräder. Diese wurden erheblich beschädigt, so dass der entstandene Schaden auf ca. 200 000 -300 000 Euro geschätzt wird. Ein Übergreifen der Flammen auf das daneben befindliche Wohngebäude konnte verhindert werden. Personen kamen glücklicherweise nicht zu Schaden.

PK Norden

Traktorbrand in Lütetsburg

Am Freitag um 16.00 Uhr kam es auf der Landstraße in Lütetsburg zu einem Traktorbrand. Mutmaßlich durch einen technischen Defekt kam es zu einem Brand im Sicherungskasten des Traktors. Dieser fängt während der Fahrt an zu brennen. Der Fahrer konnte das Fahrzeug rechtzeitig anhalten und unverletzt verlassen. Die Feuerwehr löschte den Brand. Es entstand erheblicher Sachschaden am Traktor.

Flachdachbrand in Pewsum

Am Freitag kommt es gegen 21.40 Uhr zu einem Flachdachbrand in Pewsum, Cirksener Straße. Ursache waren vermutlich Arbeiten mit einem Gasbrenner auf dem Dach. Dabei gerieten mehrere Dachbalken vom Vordach in Brand. Eigene Löschversuche des mutmaßlichen Verursachers verliefen ergebnislos. Erst die angeforderte Feuerwehr konnte den Brand löschen. Es entstand nicht unerheblicher Sachschaden.

PK Wittmund

Kriminaltätsgeschehen

Körperverletzung

In Blomberg im Ulmenring kam es am Sonnabend, gegen 04.00 h, zu einer Körperverletzung, als ein 28 Jahre alter Mann aus Westerholt einen 26 Jahre alten Mann aus Blomberg nach einem Streit so stark schubste, dass dieser stürzte und gegen den Bordstein fiel. Dadurch wurde der Blomberger im unteren Bereich seines Rückens verletzt. Gegen den Täter wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Sachbeschädigung durch Feuer

In der Buttstraße in Wittmund wurde im Zeitraum von Donnerstag, 23.30 h, bis Freitag, 12.30 h, beschädigte ein bislang unbekannter Täter eine dortige Hecke durch Feuer, so dass ein Teil der Hecke verkohlte. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Fahrraddiebstahl

In der Bismarckstraße in Wittmund wurde in der Nacht von Donnerstag auf Freitag vom Grundstück ein abgeschlossenes Fahrrad entwendet. Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein schwarzes Herrenfahrrad. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei zu melden.

Diebstahl einer Reisetasche

Am Donnerstagabend, gegen 23.00 h, lernte ein 35 Jahre alter polnischer Staatsbürger in Wittmund auf dem Marktplatz eine Gruppe von vier Personen kennen. Es wurde zusammen Alkohol konsumiert. Da der Pole zum Bahnhof wollte, um nach Polen zurückzureisen, wurde ihm aus der Gruppe heraus angeboten, seine Tasche zu tragen. Plötzlich rannte die Gruppe mit der Tasche auf dem Weg zum Bahnhof weg. Am Freitagmorgen fand der Bestohlene seine Tasche ausgeräumt im Umfeld des Wittmunder Bahnhofes wieder. In der Reisetasche befindliche Kleidungsstücke lagen daneben. Leider war sein Führerschein, Personalausweis, Handy und 50 Euro nicht dabei. Die Personengruppe wird aus drei Männern und einer Frau bestehend beschrieben. Zwei Männer wurden als ca. 20 Jahre und mit schlanker Statur beschrieben. Die Frau war blond, schlank und größer als 1,75 m. Die vierte Person, die als Wortführer der Gruppe beschrieben wurde, war ca. 1,75 m groß, schlank, russischsprachig und mit dunkler, kurzer Bekleidung angezogen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Pressestelle



Telefon: 04941/606-104

E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell