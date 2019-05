Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Dettighofen: Lkw-Anhänger umgekippt - Fahrer unverletzt - Verdacht der Unfallflucht - Zeugensuche

Am Montagnachmittag, gegen 16 Uhr, befuhr ein Lkw mit Anhänger die Landesstraße 163 von Dettighofen in Richtung Jestetten. In einer Linkskurve soll dem 59jährigen Fahrer des Lkws ein bislang unbekanntes Auto entgegengekommen sein, welches teilweise auf der Fahrspur des Lkws gefahren sein soll. Der Lkw-Fahrer musste deshalb sein Gespann nach rechts ziehen und kam mit den Rädern auf das Bankett. Hierbei kippte der Anhänger, mit einer zulässigen Gesamtmasse von 18 Tonnen, auf die Seite. Die Zugmaschine kippte nicht um. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Zu einem Zusammenstoß mit dem unbekannten Auto kam es nicht. Dessen Fahrer/in entfernte sich jedoch unerlaubt von der Unfallstelle. Am Anhänger entstand ein Schaden von rund 3000 Euro, zudem wurden eine Schachtabdeckung, ein Gartenzaun und eine Hecke beschädigt. Der teilweise beladene Anhänger musste durch ein Bergungsunternehmen umgeladen und aufgerichtet werden. Hierzu war die L163 zeitweise gesperrt. Die Verkehrspolizei Waldshut-Tiengen, Tel. 07751 8963-0, sucht Zeugen. Gegen 18 Uhr wurde aus dem Bereich Baltersweil ein Stromausfall gemeldet, der zunächst in Verbindung mit dem Unfall gebracht wurde. Es handelte sich jedoch um einen Baum, der auf eine Freileitung gefallen war. Der Energieversorger wurde zur Störungsbeseitigung verständigt.

