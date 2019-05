Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Verkehrsunfallflucht in der Rotteckgarage- Freiburg Stadt- Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Am 20.05.2019, gegen 19:05 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall im Parkhaus Rotteckgarage in Freiburg. Hierbei soll ein Kleinkind plötzlich und unvermittelt zwischen geparkten Fahrzeugen hervor und auf die Fahrbahn getreten sein, wodurch eine Pkw-Fahrerin ausweichen musste, um einen Zusammenstoß mit dem Kind zu vermeiden. Durch das Ausweichmanöver kollidierte das Fahrzeug mit einer dort befindlichen Betonsäule, wodurch erheblicher Schaden am Fahrzeug entstand.

Anschließend soll eine bislang unbekannte Frau hinzugekommen sein und sich samt dem Kleinkind fußläufig unerlaubt von der Unfallörtlichkeit entfernt haben. Ein ebenfalls bislang noch nicht bekannt gewordener Zeuge versuchte noch vergeblich der Frau zu folgen.

Zeugen, die Beobachtungen zum geschilderten Verkehrsunfallgeschehen gemacht haben, sowie insbesondere der männliche Zeuge, der noch kurz mit der verunfallten Pkw-Fahrerin sprach, werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei Freiburg (0761/882-3100) telefonisch zu melden.

FLZ/Bl/Mo

