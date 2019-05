Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Fahrraddiebe ermittelt - Anhänger voller Diebesgut

Drei mutmaßliche Fahrraddiebe sind am Wochenende in Bad Säckingen überführt worden. Der Polizei wurde am Samstag der Diebstahl zweier Fahrräder aus einem Kellerraum eines Mehrfamilienhauses gemeldet. Ermittlungen und Hinweise der Bewohner brachten die Polizei auf die richtige Spur. Ein verdächtiges Fahrzeug wurde in der Nähe überprüft und siehe da, die beiden entwendeten Fahrräder waren in einem mitgeführten Anhänger verstaut. Der Anhänger wurde beschlagnahmt. Darauf befanden sich noch weitere Fahrräder und ein Mofa. Die Ermittlungen hierzu dauern an. Die drei Männer im Alter von 38 bis 44 Jahren wurden vorläufig festgenommen.

