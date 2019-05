Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen/Tiengen: Unfallflucht am Samstagmittag - Zeugen gesucht!

Freiburg (ots)

Zu einer Unfallflucht, die am Samstagmittag auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums in WT-Tiengen in der Industriestraße passierte, sucht die Polizei Zeugen. Dort war ein Skoda Fabia von 14:45 Uhr bis 15:15 Uhr geparkt. Dieser wurde vermutlich beim Ein- oder Ausparken von einem bislang unbekannten Fahrzeug touchiert, so dass dieser im Bereich des hinteren rechten Kotflügels beschädigt wurde. Der Sachschaden liegt bei knapp 1000 Euro. Der Verursacher entfernte sich unerkannt. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen (Kontakt 07751 8316-531) bittet um Zeugenhinweise.

