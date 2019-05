Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Emmendingen: Beim Einparken nicht aufgepasst - Eigentümer des vermutlich beschädigten Pkw gesucht

LANDKREIS EMMENDINGEN

Am Montag, gegen 12.00 Uhr, parkte ein Autofahrer seinen schwarzen Daimler Benz in Höhe der Hausnummer Gartenstraße 35 und touchierte hierbei beim Rückwärtsfahren einen dahinter ordnungsgemäß abgestellten PKW. Bei dem vermutlich beschädigten Fahrzeug soll es sich um einen PKW ähnlich einem VW-Golf gehandelt haben. Als der Verursacher einige Zeit später zu seinem Fahrzeug zurückkam, war das andere Auto weg. Die Polizei sucht den Geschädigten und bittet um Hinweise an das Polizeirevier Emmendingen unter Tel.07641/582-0.

