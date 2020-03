Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Beleuchtungsmängel 06.03.2020

B10, Wörther Kreuz (ots)

Durch Beamte der Polizeiinspektion wurden im Berufsverkehr am Freitagmorgen in einer Stunde (06:30-07:30 Uhr) 38 Fahrzeuge festgestellt, die Beleuchtungsmängel aufwiesen. Allen Fahrzeugführern wird eine angemessene Zeit eingeräumt die Mängel zu beseitigen. Bitte achten Sie gerade in dieser Jahreszeit auf Verkehrssichere Ausstattung ihres Fahrzeugs und überprüfen sie regelmäßig die Beleuchtung vorne und hinten.

