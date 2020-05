Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven-Reckenfeld, Diebstahl aus KFZ

Greven-Reckenfeld (ots)

Auf einem Firmengelände an der Emsdettener Landstraße ist ein Auto aufgebrochen worden. Unbekannte beschädigten einen Zaun und verschafften sich so Zugang auf das Gelände. Dort brachen sie einen PKW auf und entwendeten diverse Teile aus dem Innenraum. Der Sachschaden liegt bei etwa 2.000 Euro. Zeugen, die Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Greven, Telefon 02571/928-4455.

