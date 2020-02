Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Essen: Wer sah die Randalierer?

Bad Essen (ots)

Am Wochenende trieben unbekannte Randalierer im Ortskern ihr Unwesen. Ein Passant bemerkte am Freitagabend (gegen 22 Uhr), dass in der Hofeinfahrt neben der Linden-Apotheke zwei Mülltonnen brannten und wählte den Notruf. Die Feuerwehr war schnell vor Ort, löschte die Flammen und konnte so möglicherweise Schlimmeres verhindern. Die Polizei geht davon aus, dass jemand die Mülltonnen vorsätzlich in Brand gesetzt hat. Zudem wurde am Wochenende an den öffentlichen Toiletten am Parkplatz hinter der ehemaligen Post eine Tür eingetreten, und im Biergarten des griechischen Restaurants an der Ecke Lindenstraße/Platanenallee wurden Lampen heruntergerissen. Die Beamten der Polizeistation Bad Essen bitten um Hinweise auf die möglichen Verursacher. Telefon: 05472/818 oder 05471/9710.

