Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Ankum: Schwerer Verkehrsunfall auf der B214

Ankum (ots)

Eine schwerverletzte Autofahrerin und Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalles, der sich am Montagmittag auf der Lingener Straße (B214) ereignete. Eine 69-Jährige Frau war gegen 13.05 Uhr mit einem Mercedes aus Schwagstorf kommend in Richtung Ankum unterwegs. Ausgangs einer Linkskurve kam die Ankumerin aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, geriet auf den Grünstreifen, lenkte gegen und schleuderte über die Straße. Im Seitenraum der Bundesstraße überschlug sich der Wagen und kam auf der Beifahrerseite liegend auf einem Feld zum Stillstand. Die Fahrerin wurde durch Feuerwehr und Rettungsdienst aus dem Auto befreit und schwerverletzt ini ein Krankenhaus gebracht. Das Auto hatte nur noch Schrottwert und wurde abgeschleppt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück

Frank Oevermann

Telefon: 0541/327-2071

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell