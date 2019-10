Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Nach Kollision geflüchtet

Homberg (Kreis Kusel) (ots)

Am Freitagmorgen ist es in der Ortschaft Homberg zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr gekommen. Im Bereich einer Fahrbahnverengung in der Hauptstraße stieß ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer an den linken Außenspiegel der Geschädigten. Nach der Kollision entfernte sich der Fahrer unerlaubt von der Verkehrsunfallörtlichkeit, ohne sich um die Regulierung des entstandenen Schadens zu kümmern. Zeugen, die Angaben zu dem Verkehrsunfall machen können, werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Lauterecken unter der Telefonnummer 06382-9110 zu wenden.

