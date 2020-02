Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Zeugen nach Überfall auf Tankstelle gesucht

Osnabrück (ots)

Am späten Freitagabend wurde am Kurt-Schumacher-Damm eine Tankstelle überfallen. Ein maskierter Mann betrat gegen 22.30 Uhr den Verkaufsraum, bedrohte einen 63 Jahre alten Angestellten mit einer Waffe und forderte ihn auf die Kasse zu öffnen. Anschließend steckte der Unbekannte das darin befindliche Geld ein und flüchtete zu Fuß in Richtung Rückertstraße/Blumenhaller Weg. Der 63-Jährige blieb unverletzt und alarmierte die Polizei. Trotz einer sofortigen Fahndung konnte der Täter nicht gefasst werden. Beschrieben wurde der Flüchtige als schlank und ca. 1,85m groß. Beim Betreten der Tankstelle trug er eine dunkle Kopfbedeckung und hatte sich das Gesicht mit einem Tuch/Schal verdeckt. Möglicherweise könnte der Fahrer eines schwarzen Pkw mit Verdener Kennzeichen (VER-), der sich zu der Zeit auf dem Tankstellengelände aufgehalten hat, das Geschehen beobachtet haben. Die Ermittler der Osnabrücker Polizei bitten diesen und weitere Zeugen, sich unter der Rufnummer 0541/327-3203 oder 327-2115 zu melden.

