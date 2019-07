Feuerwehr Kiel

FW-Kiel: Feuer in Kleingartenanlage im Stadtteil Kiel-Wellingdorf

Kiel (ots)

Heute Morgen gingen gegen 3:30 Uhr mehrere Anrufe aus dem Stadtgebiet in der Regionalleitstelle Mitte über einen Feuerschein auf dem Kieler Ostufer ein. Als der Löschzug der Ostfeuerwache sowie die Freiwillige Feuerwehr Kiel-Dietrichsdorf am Einsatzort eintrafen war eine starke Rauchentwicklung zu sehen. Zwei Gartenbuden befanden sich zu dem Zeitpunkt im Vollbrand und drei weitere waren unmittelbar gefährdet. Durch den Einsatz mehrerer C-Rohre konnte eine Ausbreitung verhindert werden. Durch die enge Zuwegung musste eine Wasserversorgung über mehrere hundert Meter gelegt werden. Während des Einsatzes musste die Bahnstrecke Kiel-Oppendorf für kurze Zeit gesperrt werden. Die Ablösch- und Aufräumarbeiten zogen sich bis in die frühen Morgenstunden. Im Einsatz waren insgesamt circa 40 Einsatzkräfte des Löschzuges der Feuer- und Rettungswache Ost, des Rettungsdienstes und der Freiwilligen Feuerwehren Kiel-Diedrichdorf und Kiel-Elmschenhagen.

Medien-Rückfragen bitte an:



Feuerwehr Kiel

Lagedienstführer

Telefon: 0431 / 5905 - 0

Fax: 0431 / 5905 - 147

Original-Content von: Feuerwehr Kiel, übermittelt durch news aktuell